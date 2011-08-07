Тимошенко в СИЗО находится в хорошем состоянии

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая в настоящий момент находится в Лукьяновском СИЗО, находится в хорошем состоянии.

Об этом сообщил представитель обудсмена Анатолий Палий, который побывал в СИЗО, передает Левый берег со ссылкой на "5 канал".

Напомним, 5 августа суд арестовал Тимошенко.

После ареста экс-премьера отправили в Лукьяновское СИЗО, где посадили в камеру, в которой она уже находилась в 2001 году.