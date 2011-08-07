Тимошенко в СИЗО находится в хорошем состоянии
15:43, 07 августа 2011Политика
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У нее побывал представитель обудсмена
Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, которая в настоящий момент находится в Лукьяновском СИЗО, находится в хорошем состоянии.
Об этом сообщил представитель обудсмена Анатолий Палий, который побывал в СИЗО, передает Левый берег со ссылкой на "5 канал".
Напомним, 5 августа суд арестовал Тимошенко.
После ареста экс-премьера отправили в Лукьяновское СИЗО, где посадили в камеру, в которой она уже находилась в 2001 году.
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