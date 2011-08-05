Тимошенко отвезли в Лукьяновское СИЗО

17:42, 05 августа 2011
Политика
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Информация от Трегубовой

Юлию Тимошенко отвезли в Лукьяновское СИЗО.

Об этом Украинской правде сообщила личная помощница Тимошенко Ольга Трегубова.

Как известно, в Лукьяновском СИЗО уже находится экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.

Ранее Печерский райсуд Киева постановил арестовать Тимошенко. Ее вывезли в автозаке в тройном кольце "беркутовцев". На Крещатике начался митинг.

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