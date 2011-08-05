Защита Тимошенко получила козыри из России

Сторона защиты экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО будет подавать ходатайство о приобщении к материалам уголовного дела документов из Российской Федерации, которые опровергают заявления представителей Генеральной прокуратуры Украины о применении коррупционных схем в деятельности корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) во время сотрудничества с Министерством обороны Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО.

Он напомнил, что вчера по ходатайству Генпрокуратуры к материалам уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО был приобщен приговор суда, вынесенный генералу российской армии Григорию ОЛЕЙНИКУ. В соответствии с этим приговором, генерал был осужден за превышение служебных полномочий при реализации контракта между Минобороны РФ и корпорацией «Единые энергетические системы Украины», которую в девяностых годах прошлого века возглавляла Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы сегодня получили текст постановления президиума Верховного суда Российской Федерации. И в нем записано, что приговор Московского гарнизонного суда от 29 апреля 2002 года отменен и производство остановлено на основании статьи 24 УПК Российской Федерации. И все это из-за отсутствия состава преступления», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Таким образом, по его словам, никаких преступлений Г.ОЛЕЙНИК не совершал.

Кроме того, по словам С.ВЛАСЕНКО, в постановлении президиума Верховного суда РФ от 26 ноября 2003 года отмечается, «что у ОЛЕЙНИКА не было никаких правовых оснований для отказа от выполнения подписанных его руководством – министром обороны Российской Федерации – соглашения и перевода соответствующих средств».

По словам С.ВЛАСЕНКО, в этом решении также отмечается, что не установлена личная заинтересованность Г.ОЛЕЙНИКА.

Как сообщал УНИАН, 1 августа экс-министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ, выступая в качестве свидетеля в суде, выразил убеждение, что газовые контракты с Россией в 2009 году были подписаны под давлением из-за долгов корпорации «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ) перед Министерством обороны России.

Справка УНИАН. 5 июля Главным следственным управлением СБУ было возбуждено уголовное дело по факту совершения бывшими служебными лицами Кабинета Министров Украины, промышленно-финансовой корпорации «Единые энергетические системы Украины» и компании United Energy International Limited по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным положением покушения на растрату средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах на общую сумму 405 млн. долларов США, по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

В июне этого года в СМИ было обнародовано письмо министра обороны России А.СЕРДЮКОВА к Н.АЗАРОВУ от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации «Единые энергетические системы Украины» в сумме 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

22 июня Ю.ТИМОШЕНКО заверила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации. В БЮТ заявили, что власть приобщает Россию для ужесточения политических репрессий против Ю.ТИМОШЕНКО.

21 июля исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил, что ГПУ получила от органов американской юстиции материалы уголовного дела против бывшего премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО и его сообщников, которые будут изучаться в рамках уголовных дел в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.

Он процитировал некоторые пункты обвинения, в котором речь идет о компании ЕЭСУ, а также о компании «Сомолли Интерпрайзес Лимитед», которая, как отметил Р.КУЗЬМИН, по данным американского следствия, принадлежит Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, в данных документах речь идет о том, что П.ЛАЗАРЕНКО единоличным решением предоставлял государственные гарантии относительно долгов ЕЭСУ российской компании «Газпром» и тому подобное.