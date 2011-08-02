"Батьківщина", "Фронт Змін" и "Свобода" объединились

Сегодняшняя внеочередная сессия Житомирского городского совета не состоялась из-за неявки депутатов от оппозиции, в зале зарегистрировались всего 23 из 60 депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, в сессионный зал не пришли депутаты из фракций "Батькивщина", «Фронт Змін», "Свобода" и "Родной город".

На пресс-конференциях представители фракций "Батькивщина" и "Фронт Змін" объяснили неявку депутатов несогласием с политикой Житомирского городского председателя Владимира ДЕБОЯ.

В повестку дня сессии было внесено несколько вопросов, в том числе о внесении изменений в регламент горсовета и продаже пяти гектаров земель ботанического сада.

На пресс-конференции в горсовете мэр Житомира В.ДЕБОЙ объяснил отсутствие депутатов отпускным периодом и высказался за продажу упомянутого земельного участка с аукциона и строительство на нем супермаркета строительных материалов. Заявления оппозиции он расценил как пиар-акцию.