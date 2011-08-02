20 украинских вузов не получили ни одного заявления на поступление

По информации министра образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА, в этом году 20 высших учебных заведений не получили ни одного заявления от абитуриентов, желающих поступить к ним на обучение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ТАБАЧНИК заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Министр отметил, что по результатам первого этапа вступительной кампании 2011 года – то есть подачи заявлений на поступление в вуз – определились вузы-лидеры и вузы-аутсайдеры. Глава МОН считает, что подача заявлений стала своеобразным всенародным рейтингом доверия к учебным заведениям.

“У нас в этом году немного по-другому выглядит десятка лидеров среди вузов по количеству поданных в них заявлений. Лидирует Национальный университет «Львовская политехника» - более 26 тыс. заявлений, далее идет Львовский Национальный университет им. Франко - более 24 тыс. заявлений. Следующий – Национальный авиационный университет – без нескольких 24 тыс. заявлений. Далее – Национальный технический университет “Киевская политехника” – почти 23,5 тыс. заявлений. За ним – Киевский национальный университет им. Шевченко – 22 тыс. 629 заявлений”, - сообщил Д.ТАБАЧНИК.

Глава МОН при этом обратил внимание на то, что в пятерке лидеров – три крупнейших технических учебных заведения Украины.

“Вместе с тем, у нас есть в этом году два десятка высших учебных заведений, куда не подано на протяжении вступительной кампании ни одного заявления от абитуриентов. Более трех десятков, куда подано от одного до десяти заявлений, и почти 130 вузов, где от 10 до 100 заявлений. Причем, не оригиналов документов – просто заявлений”, - подчеркнул министр образования.

Он выразил мнение, что тем почти 200 вузам, которые оказались “аутсайдерами”, нужно задуматься, что делать дальше, и нужны ли они. “Возможно, стоит немедленно искать пути объединения с другими учебными заведениями, к кому-то присоединяться, сохраняя просто возможность той части талантливых преподавателей и профессоров продолжить работу”, - сказал Д.ТАБАЧНИК.

“В Украине – 856 вузов, но почти в две сотни практически абитуриент не пошел. Но через несколько дней будет другой, еще более впечатляющий мониторинг. Мы сейчас говорим лишь о количестве заявлений. Но количество заявлений и количество оригиналов документов будет очень существенно отличаться”, - отметил он.

Министр также заявил, что хочет обнародовать по итогам вступительной кампании перечень так называемых “аутсайдеров в квадрате”, чтобы общественность предварительно знала, что происходит, и была еще лучше информированной.