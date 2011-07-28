Защита Тимошенко считает, что Карпачева умыла руки

Защита Юлии ТИМОШЕНКО считает, что Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Нина КАРПАЧОВА самоустранилась от участия в судебном процессе над экс-премьер-министром.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил народный депутат Сергей ВЛАСЕНКО журналистам, комментируя отсутствие реакции на заявление защиты на имя Н.КАРПАЧОВОЙ с просьбой выступить в качестве самостоятельного участника на судебном процессе по рассмотрению уголовного дела Ю.ТИМОШЕНКО.

«Никто из офиса Уполномоченного не появляется здесь, по крайней мере, с соответствующими полномочиями. Это свидетельствует о том, что КАРПАЧОВА решила устраниться от этого процесса и не принимать участия», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

По его мнению, такие действия Уполномоченного ВР по правам человека являются логичными, поскольку в свое время Н.КАРПАЧОВА баллотировалась в первой пятерке списка кандидатов в народные депутаты от Партии регионов.

«Несмотря на то, что КАРПАЧОВА пыталась выдерживать какую-то все-таки нейтральную линию, мы помним, что она член первой пятерки Партии регионов, и в принципиальном вопросе, конечно, она дала слабину и вынуждена была, судя по всему, отказаться от участия в этом деле, хотя абсолютно очевидно, что участие Уполномоченного или его представителя является крайне необходимым для этого дела», - уверен он.

Как сообщал УНИАН, 19 июля адвокаты Николай СЕРЫЙ и С.ВЛАСЕНКО заявили о намерении обратиться к Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Н.КАРАПЧЁВОЙ с просьбой принять участие в судебном процессе над Ю.ТИМОШЕНКО в статусе самостоятельного участника.

"Мы будем обращаться, чтобы представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека вошел в это дело как самостоятельный участник процесса и как самостоятельный участник процесса наблюдал за всеми теми нарушениями основополагающих прав человека, которые имеют место", - сказал Н.СИРЫЙ.

В свою очередь, С.ВЛАСЕНКО мотивировал соответствующее обращение систематическими с начала судебного разбирательства нарушениями права Ю.ТИМОШЕНКО на защиту.