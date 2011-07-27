Кирилл призвал ректоров хранить фундаментальные ценности

Патриарх Московский Кирилл призвал научно-преподавательское сообщество заботиться вместе с Церковью о сохранении и передаче молодежи фундаментальных нравственных ценностей.

"Нужно взаимодействие Церкви с высшей школой, для совместной выработки жизнеспособной модели развития человечества, решения стоящих перед человечеством проблем", - сказал патриарх в среду на встрече с ректорами высших учебных заведений Украины в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко.

На встрече присутствовали министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий Табачник и другие политики, сообщает РИА Новости.

Патриарх провел экскурс в историю и заявил, что эпоха Ренессанса предложила идею антропоцентризма: в центре мира - человек, а не Бог... "Эпоха модерна постепенно перешла в эпоху постмодерна с его полным отказом от понятия истины: не существует объективной истины, существует право каждого человека на свою, субъективную, истину", - продолжил патриарх.

"Сегодня мы знаем, что постмодерн привел нас к сексуальной революции 60-х, раскрепостившей инстинкты, перевернувшей священные понятия семьи и отношений между полами, к сверхлиберальному отношению к теме брака, легитимизации гомосексуальных отношений".

По его словам, если человечество откажется от абсолютных критериев истинности и нравственности, то человечества не будет, считает он. Уже сейчас не только в России или в Украине, но и во всем мире не могут справиться с криминалом и коррупцией, подчеркнул патриарх.

Предстоятель РПЦ убежден, что в рамках материалистической концепции не может быть подлинных жертвенности, подвига, трудового героизма, готовности отдать свою жизнь, сохранить семью. А подвиги, совершенные в годы СССР, он объясняет "рудиментарной религиозностью".

В свою очередь Табачник напомнил, что "великая сельская троица - священник, учитель и врач" - и в России, и в Украине, и в Белоруссии в свое время завоевала огромный авторитет в массах, благодаря великому подвижничеству, внутреннему единству, взаимной поддержке.

"Укреплять этот союз и поддерживать - это наша задача, если мы хотим получить на выходе образованного человека, а не... биологическое приложение к компьютеру", - призвал Табачник.

Ректор Киевского университета академик Леонид Губерский пригласил патриарха в любое удобное время встретиться со студентами.