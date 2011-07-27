Новый начальник перетряхнул ровенскую милицию

В милиции Ровенской области произошли кадровые изменения.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе общественных связей УМВД Украины в области, сменены начальники управления уголовного розыска, управления борьбы с оргпреступностью и управления борьбы с экономической преступностью.

В частности, на должность начальника управления борьбы с организованной преступностью УМВД Украины в области назначен майор милиции Роман МИЦАК, который раньше работал в должности начальника отдела борьбы с этническими организованными преступными группировками УБОП и международной преступностью ГУБОП МВД Украины. В свою очередь, подполковник милиции Андрей КУЛИНИЧ, который до недавнего времени руководил областным УБОПом, отныне занимает должность первого заместителя начальника УМВД Украины в Ровенской области.

В соответствии с приказом МВД Украины «О командировании работника Департамента уголовного розыска в распоряжение УМВД Украины в Ровенской области», временное исполнение обязанностей начальника управления уголовного розыска УМВД поручено полковнику милиции Геннадию ЮРЧУКУ, который до этого состоял в должности заместителя начальника Управления раскрытия преступлений против собственности – начальника отдела раскрытия преступлений против собственности Департамента уголовного розыска МВД Украины. Бывший начальник этого управления полковник милиции Василий ЗАБЕЙДА оформляет выход на пенсию.

Начальником управления Государственной службы борьбы с экономическими преступлениями (УГСБЭП) УМВС Украины в области назначен полковник милиции Сергей ПРОСЯНИК, который до недавнего времени занимал должность заместителя начальника УГСБЭП УМВД Украины в Киевской области. Личное дело предыдущего руководителя этой службы, майора милиции Виктора ГАЛАЙСКОГО, направлено в Министерство внутренних дел Украины, где и будет приниматься решение о его последующем назначении, сообщают из отдела связей с общественностью УМВД Украины в области.

Ранее также сообщалось о смене руководителей Ровенского районного и Ровенского городского отделов внутренних дел.

Новый начальник УМВД Украины в Ровенской области полковник милиции Василий ЛАЗУТКО, который в мае сменил на этом посту генерал-майора Олега САЛО, продолжает кадровые изменения в основных милицейских подразделениях области.

Перед назначением в Ровно В.ЛАЗУТКО работал заместителем начальника Департамента уголовного розыска МВД Украины, еще раньше - руководителем горотдела милиции в Харцызске Донецкой области, а также в органах внутренних дел Киевской области, города Киева и аппарата МВД Украины.