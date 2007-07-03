Ночная драка на Березняках и почему она произошла - тема пресс-конференции в УНИАН

В УНИАН о 11.30 с трансляцией на 5-м канале состоится пресс-конференция на тему: “Проблемы распределения полномочий между субъектами местного самоуправления г. Киева”. Участники: председатель Днепровского райсовета и госадминистрации Александр Сотников; депутат Киевского горсовета Дмитрий Андриевский (НСНУ), депутат Киевского горсовета Виктор Наумко (БЮТ).

В ночь на 27 июня на участке, выделенном под строительство, по ул. Березняковской в Киеве, состоялась драка с применением холодного оружия между местными жителями и рейдерской группой застройщика. В связи с этими событиями Днепровский районный совет и госадминистрация заявляют, что районная власть неоднократно обращалась к городской с просьбой прекратить практику хаотической застройки этого микрорайона, а также Днепровского района в целом. На пресс-конференции речь также пойдет об общей проблематике сосуществования районных органов самоуправления столицы с городской властью и лично мэром (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.