Жители Вышгорода теперь не будут стоять в пробках?

В Киевской области открыто движение автотранспорта на отрезке дороги Киев-Вышгород-Десна, а также реконструированная дамба и набережная Киевского водохранилища.

Как передает корреспондент УНИАН, движение на новой дороге открыл сегодня глава Киевской областной государственной администрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

Он отметил, что строительство дороги и реконструкция дамбы проводились в рамках подготовки области к проведению Гран-при Украины - Чемпионата мира по гонкам на моторных лодках в классе «Формула-1», который состоится 29-30 июля 2011 года в городе Вышгород на Киевском водохранилище.

«Десятками лет жители Вышгорода часами стояли в «пробках», особенно при переезде дамбы Киевского моря. Сегодня примечательное событие не только для Вышгорода, но и в целом для Киевского региона. Мы ввели в эксплуатацию отрезок автодороги Киев-Вышгород-Десна», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

По его словам, с мая в районе Вышгорода построены 6 км дороги.

Губернатор отметил, что на строительстве дороги были освоены 39 млн. грн. Эти средства выделил «Укравтодор», который является владельцем этой дороги.

На реконструкцию дамбы было выделено около 40 млн. грн. из средств владельца этого сооружения ПАО «Укргидроэнерго».

По словам губернатора Киевской области, открытие дороги позволит развивать регион.