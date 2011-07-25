Защита Тимошенко просит закрыть дело

Защита экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО просит суд закрыть уголовное дело по газовым соглашениям в связи с отсутствием события преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство заявил на заседании Печерского райсуда Киева адвокат Николай СЕРЫЙ.

По его словам, после зачитывания обвинительного заключения до сих пор не прозвучало событие преступления. Кроме того, по словам Н.СЕРОГО, отсутствуют уголовно-процессуальные средства доказательств, которые подтверждали бы или опровергали бы набор возможных незаконных действий, которые совершила Ю.ТИМОШЕНКО, находясь в должности премьер-министра.

Н.СИРЫЙ на протяжении длительного времени обосновывал требование о закрытии уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО.

«Мы вносим ходатайство о закрытии уголовного дела на основании пункта 1 части 1 статьи 6 УПК в связи с отсутствием события преступления», - сказал адвокат.