Киреев объяснил, почему еще рано закрывать дело Тимошенко

Суд отказал экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО и ее защите в удовлетворении ходатайства о закрытии уголовного дела за отсутствием состава и события преступления.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий в судебном заседании судья Печерского районного суда Родион КИРЕЕВ.

«Суд постановил отказать в удовлетворении этого ходатайстве», - сказал он.

Судья также отметил в своем постановлении преждевременность заявления ходатайства о закрытии уголовного дела, поскольку на этой стадии судебного разбирательства суд не может давать оценку доказательствам вины подсудимого, а также устанавливать событие и состав преступления.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 июля, о 21.00 после двухчасового перерыва Печерский районный суд Киева возобновил рассмотрение уголовного дела по обвинению бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в превышении служебных полномочий при подписании газовых соглашений с РФ в 2009 году.