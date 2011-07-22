Тимошенко не увидит Киреева до понедельника

Суд объявил перерыв в судебном рассмотрении уголовного дела экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО до 10.00 утра 25 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение объявил председательствующий на судебном заседании судья Печерского районного суда Родион КИРЕЕВ.

В то же время, адвокат Ю.Тимошнко Александр ПЛАХОТНЮК сообщил суду о невозможности участия в судебном процессе 25 июля, поскольку в этот день о 11.00 он будет занят на другом судебном процессе, который будет происходить в Печерском районном суде Киева.