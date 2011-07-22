Королевская: власти могут заставить фермеров растить бананы

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталья КОРОЛЕВСКАЯ не исключает, что правительство может заставить украинских селян выращивать бананы.

Об этом, как сообщили УНИАН в пресс-службе Комитета ВР, Н.КОРОЛЕВСКАЯ сказала во время посещения фермерского хозяйства «Добробут» в Днепропетровской области. Во время встречи, в которой приняли участие представители фермерских хозяйств Софиевского района Днепропетровской области, селяне рассказали народному депутату о состоянии дел в сельском хозяйстве и продемонстрировали поле гречихи, которая была посеяна под давлением правительства.

По мнению председателя селянско-фермерского хозяйства «Добробут», опытного агронома Анатолия КУЛИША, вопрос гречки в нашей стране из экономического стал политическим. Он рассказал, что всем фермерам навязали норму высадки этой культуры, не считаясь с тем, что Днепропетровская область плохо приспособлена для выращивания гречихи. В результате фермеры вынуждены были идти на заведомые убытки, так как в этом регионе невозможно получить хороший урожай этой культуры. «Нельзя заставлять сеять гречиху, там, где она не родит. В селе говорят: женщину обманешь - и она родит, а землю обмануть нельзя», - говорят фермеры.

В ответ Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила: «Если вдруг в стране закончатся бананы, то можно ожидать от правительства приказа выращивать бананы в Украине. Нельзя доводить планирование развития агропромышленного комплекса до абсурда. Есть природные зоны, в каждой из которых дают наивысшую урожайность те или иные культуры. Вот на это и надо ориентироваться, как это делали наши предки».

На встрече с главой Комитета Верховной Рады фермеры также выразили обеспокоенность будущей продажей сельскохозяйственных земель. Они выступили категорически против бесконтрольной продажи земли и обратились к народному депутату с просьбой не допустить распродажи последнего богатства страны. «Продажа земли – антинародная акция, направленная на уничтожение украинского народа», - заявил фермер А.КУЛИШ.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ проинформировала селян о своих планах создать при Верховной Раде Палату фермеров с целью разработки такого законодательства в агропромышленном секторе, которое бы учитывало реалии сегодняшнего украинского села. Она пригласила фермеров Днепропетровщины принять активное участие в разработке законодательных актов в парламенте.

Как напоминает пресс-служба, 19-20 июля Н.КОРОЛЕВСКАЯ находилась с рабочей поездкой в Днепропетровске и Кривом Роге, где провела Форумы людей дела, приняла участие в работе Первого съезда предпринимателей Днепропетровской области, провела ряд рабочих встреч с руководством области и города, встретилась с руководителями профсоюзных организаций горняков и металлургов, а также посетила фермерское хозяйство.