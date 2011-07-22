Киреев хочет, чтобы Тимошенко слушала прокурора, а не говорила по телефону

Представитель государственного обвинения Лилия ФРОЛОВА на заседании Печерского райсуда Киева уже более часа объявляет обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному против экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, за это время судья Родион КИРЕЕВ сделал замечание Ю.ТИМОШЕНКО, чтобы она во время объявления обвинительного заключения внимательно его слушала и не разговаривала по телефону.

Судья также обратился к присутствующим в зале с просьбой сохранять тишину во время объявления обвинительного заключения Генеральной прокуратуры.

В зале судебного заседания присутствуют народные депутаты Украины, а также представители печатных средств массовой информации.