Дождь не остановил сторонников Тимошенко

На Крещатике возле Печерского районного суда Киева, несмотря на дождливую погоду, собираются сторонники и оппоненты экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, сторонники и противники Ю.ТИМОШЕНКО разделены между собой железным ограждением, а в этом коридоре находятся работники правоохранительных органов.

Как известно, Печерский райсуд сегодня продолжит рассмотрение по существу уголовного дела, возбужденного в отношении лидера партии «Батькивщина», экс-премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО по обвинением в превышении служебных полномочий во время подписания газовых контрактов с Россией в 2009 году.