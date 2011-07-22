Турчинов про ЕЭСУ, римейк и развал дела

Генеральная прокуратура Украины реанимировала уголовное дело в отношении компании «Единые энергетические системы Украины» (ЕЭСУ), потому что последние сфабрикованные обвинения против лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО разваливаются.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии первого заместителя председателя партии «Батькивщина» Александра ТУРЧИНОВА.

«Те, кто следит за позорным процессом, который происходит в Печерском суде, видят, как на глазах разваливается сфальсифицированное Генеральной прокуратурой дело против Юлии ТИМОШЕНКО», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, именно поэтому руководство ГПУ не придумало ничего лучшего, как реанимировать дела пятнадцатилетней давности, в частности дела компании ЕЭСУ.

«Нам сегодня предлагают римейк, который мы уже видели 15 лет назад во времена Президента КУЧМЫ, когда другие должностные лица ГПУ рассказывали побасенки, связанные с деятельностью Ю.ТИМОШЕНКО», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он напомнил, что указанные дела «перечеркнуты судом», а общество снова заставляют слушать «эту старую пропагандистскую ложь».

«Это является бесспорным свидетельством того, что за полтора года, на протяжении которых ГПУ, СБУ и другие выполняют заказ против оппозиции, они так и не смогли ничего найти против ТИМОШЕНКО», - убежден А.ТУРЧИНОВ.

Как сообщал УНИАН, 5 июля Главным следственным управлением СБУ было возбуждено уголовное дело по факту совершения бывшими служебными лицами Кабинета министров Украины, промышленно-финансовой корпорации «Единые энергетические системы Украины» и компании United Energy International Limited по предварительному сговору группой лиц путем злоупотребления служебным положением покушения на растрату средств государственного бюджета Украины в особо крупных размерах на общую сумму 405 млн. долларов США, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Как отмечают в Службе безопасности Украины, поводом для возбуждения уголовного дела стали обращения премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА от 23 и 29 июня в СБУ, а также обращение министра обороны РФ Анатолия СЕРДЮКОВА к правительству Украины от 10 июня.

В июне этого года в СМИ было обнародовано письмо министра обороны России А.СЕРДЮКОВА к Н.АЗАРОВУ от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации "Единые энергетические системы Украины" в сумме 405,5 млн. дол.

Ю.ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

22 июня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что не имеет никаких долгов перед Министерством обороны Российской Федерации. В БЮТ заявили, что власть привлекает Россию для усиления политических репрессий против Ю.ТИМОШЕНКО.

Сегодня, 21 июля, исполняющий обязанности генерального прокурора Украины Ренат КУЗЬМИН заявил. что ГПУ получила от органов американской юстиции материалы уголовного дела в отношении бывшего премьер-министра Украины Павла ЛАЗАРЕНКО и его сообщников, которые будут изучаться в рамках уголовных дел в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.

Он процитировал некоторые пункты обвинения, в которых речь идет о компании ЕЭСУ, а также о компании «Сомолли Интерпрайзес Лимитед», которая, как отметил Р.КУЗЬМИН, по данным американского следствия, принадлежит Ю.ТИМОШЕНКО. В частности, в этих документах речь идет о том, что П.ЛАЗАРЕНКО единоличным решением выдавал государственные гарантии относительно долгов ЕЭСУ российской компании «Газпром» и т.п.