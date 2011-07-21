Во Львове к ПР присоединились Наша Украина и "Фронт змін"

Резолюцию городского совета Львова по поводу осуждения действий по политическому преследованию лидера партии «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО, кроме депутатов горсовета от Партии регионов, не поддержали также представители партий «Наша Украина» и «Фронт Змін».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге во Львове заявил депутат Львовского городского совета Андрей БИЛОУС.

Он сообщил, что за принятие резолюции проголосовали 49 из 90 депутатов горсовета.

«Принятое решение стало следствием того, что все политические силы, которые его поддержали, отбросили политические амбиции и поставили интересы демократии и защиты прав выше личных», - отметил А.БИЛОУС.

Он также выразил надежду, что депутаты других городских и областных советов поддержат инициативу Львовского горсовета.

В то же время, политический эксперт Павел БУЛГАК назвал ошибкой решение представителей «Фронта Змін» не поддерживать резолюцию о несогласии с преследованием оппозиции в Украине.

«Позиция львовских соратников ЯЦЕНЮКА свидетельствует в лучшем случае о политической близорукости и неспособности подняться над узкопартийными интересами. В худшем - подтверждает подозрения тех, кто считает, что ЯЦЕНЮК служит декоративной оппозицией, к которой благосклонна Администрация Президента, и это у них взаимно», - сказал эксперт.

Как сообщал УНИАН, вчера, 20 июля, депутаты Львовского горсовета выразили глубокую обеспокоенность и полное несогласие с политическими процессами, которые происходят в Украине.

Они считают, что власть использует суды для борьбы с политическими оппонентами.

«Вся страна является свидетелем жестокой политической расправы над одним из лидеров общественного доверия Юлией ТИМОШЕНКО. Циничный способ осуществления судебного процесса, в котором ТИМОШЕНКО фактически лишена своего конституционного права полноценно защищать себя, вызывает справедливое возмущение украинцев и мирового сообщества», - в частности отмечалось в резолюции Львовского горсовета.