По делу Макаренко-Диденко-Шепитько еще трое подсудимых

Председательствующая в судебном заседании Печерского районного суда Киева судья Оксана ЦАРЕВИЧ объявила перерыв до 11.00 25 июля в рассмотрении уголовного дела, возбужденного против бывшего первого заместителя председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО, экс-председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО и экс-начальника отдела Киевской региональной таможни Тараса ШЕПИТЬКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение на месте приняла и объявила председательствующая О.ЦАРЕВИЧ.

«Учитывая, что дело рассматривается другим составом суда, судом вручается всем участникам судебного процесса копия обвинительного заключения и предоставляется трое суток, чтобы стороны протеста ознакомились с копией обвинительного заключения», - сказала О.ЦАРЕВИЧ.

Такое решение судья приняла, несмотря на возражение И.ДИДЕНКО, который требовал продолжения судебного заседания, мотивировав это возможностью ознакомления суда и всех участников процесса с обвинительным заключением в рабочем порядке.

Сегодня на судебном процессе также были объявлены фамилии других подсудимых, которые проходят по этому уголовному делу. В частности, речь идет о начальнике отдела таможенного оформления НАК «Нафтогаз Украины» Олеге БОРДИЛОВСКОМ, главном инспекторе отдела таможенного оформления № 1 в г. Киеве Энергетической региональной таможни Сергее ГАРЯЧЕМ, которые обвиняются в служебной халатности во время растаможивания газа в 2009 году. Кроме того, по этому же делу проходит бывший начальник Энергетической региональной таможни Александр КОНЕВ.

Уголовное дело рассматривается другой коллегией судей согласно соответствующему решению Апелляционного суда Киева.

Судебное заседание началось сегодня в 11.20.

Судья О.ЦАРЕВИЧ 40 минут устанавливала личности всех участников процесса, ни один из которых не заявил ходатайства об отводе судей, рассматривающих дело, и после этого объявила перерыв.

Как сообщал УНИАН, И.ДИДЕНКО и А.МАКАРЕНКО обвиняют в превышении служебных полномочий во время растаможивания газа в 2009 году после подписания соответствующих соглашений между НАК «Нафтогаз Украины» и российским ОАО «Газпром».

5 июля этого года Апелляционный суд Киева освободил А.МАКАРЕНКО и Т.ШЕПИТЬКО из-под стражи. Суд мотивировал свое решение их положительными характеристиками, ходатайством важных лиц об их освобождении, плохим состоянием здоровья А.МАКАРЕНКО и наличием у Т.ШЕПИТЬКО несовершеннолетних детей.

В то же время суд отказался изменить меру пресечения И.ДИДЕНКО , мотивировав свое решение тем, что И.ДИДЕНКО имеет вид на жительство в Испании, а также тем, что он может на свободе повлиять на проведение следственных действий против него.