Американцы призывают Януковича не копать себе яму

Представители международных общественных организаций призывают Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА прекратить преследовать своих политических оппонентов.

Об этом говорится в открытом письме президента американской неправительственной организации «Дом Свободы» (Freedom House) Дэвида КРЕМЕРА, исполнительного вице-президента Атлантического Совета США Деймона ВИЛСОНА и приглашенного сотрудника Атлантического Совета Роберта НУРИКА к Президенту Украины, опубликованном на сайте Kyiv Post.

В письме отмечается, что после победы на честных и открытых президентских выборах в феврале 2010 В.ЯНУКОВИЧ может гордиться достаточно большими достижениями своей страны.

«Ваше правящее большинство в парламенте приняло столь необходимую пенсионную реформу; бесконечные междоусобицы, которые характеризовали администрацию вашего предшественника, наконец, позади; ваше правительство добилось значительного прогресса, приблизившись к завершению переговоров по поводу зоны свободной торговли и соглашения об ассоциации с Европейским Союзом», - подчеркнули подписанты письма.

В то же время, по их мнению, этим достижением угрожает опасность, если Президент и его правительство не прекратит пренебрегать правами человека и демократическими принципами.

«Для тех, кто желает вашей стране добра и процветания, такие тенденции кажутся тревожными», - отметили представители международных организаций.

«Уголовное преследование бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, которую вы победили во втором туре президентских выборов в прошлом году, являются свидетельством ухудшения ситуации в стране», - считают авторы письма.

По их мнению, дело лидера партии «Батькивщина» рассматривается международным содружеством как грубое нарушение законодательства с целью преследования главных политических оппонентов.

«И это не единственный повод для беспокойства. Министр внутренних дел правительства ТИМОШЕНКО Юрий ЛУЦЕНКО находится за решеткой с декабря прошлого года. Он также стал жертвой подозрительной повышенной активности прокуратуры», - отмечают авторы письма.

«Ваши представители говорят, что расследования проводятся против более чем 400 нынешних чиновников, но ни один из этих случаев не касается лиц с таким политическим статусом», - добавляют они.

По их убеждению, процедура проведения подобных уголовных расследований не вызывает доверия ни в Украине, ни за рубежом. «Четыре разных уголовных дела было возбуждено против ТИМОШЕНКО», - отмечают авторы.

«Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура, кажется, вышли из-под контроля и пытаются зацепиться хоть за что-то, что может быть использовано в качестве обвинения против ТИМОШЕНКО с целью лишить ее права участия в предстоящих выборах», - отмечается в письме.

«Европейский суд по правам человека будет рассматривать это дело. И это лишь доказывает то, что нарушение украинского судебного законодательства происходит с политическими целями и является пренебрежением европейскими нормами и ценностями», - убеждены представители международных организаций.

Они призывают В.ЯНУКОВИЧА прекратить преследование оппозиционеров. «Господин Президент, Вы должны положить конец этому немедленно. В ответ на растущую критику в связи с делом ТИМОШЕНКО вы недавно решили прекратить какие-либо вмешательства в процесс расследования. Да, такой шаг мог бы быть целесообразным, но только в случае справедливой и непредвзятой процедуры судебного разбирательства дела», - считают представители международных организаций.

Кроме того, они отмечают, что судебные процессы над оппозиционерами могут ухудшить отношения Украины с Евросоюзом. «Однако, в связи с браком авторитета, неспособность остановить эти преследования может лишь навредить вашим попыткам присоединиться к ЕС и лишить вас этого важного равновесия в отношениях с Россией. Выборочные преследования – не единственная проблема. Местные выборы в октябре прошлого года проходили с грубым нарушением демократических стандартов, ломая позитивную пятилетнюю тенденцию проведения честных и справедливых выборов», - отмечают авторы письма.

Они также считают, что Служба безопасность берет на себя «слишком большую ответственность, учитывая необоснованное давление сотрудников службы на общественных активистов (украинских и иностранных), а также журналистов».

Кроме того, авторы письма убеждены, что украинский парламент погряз в бюрократии. «Коррупция до сих пор остается огромной проблемой на всех уровнях власти. Политика в сфере образования, религии и языка лишь усиливает общественную вражду и противостояние и совершенно не способствует национальному единству», - пишут представители международных организаций.

Они призывают Президента Украины вмешаться и прекратить эти антидемократические проявления.

«Продолжительные тревожные тенденции в вашей стране ведут Украину к клептократии и авторитаризму. Это угрожает катастрофическими последствиями для страны. И это совершенно не то, для чего вас избрал народ. Сейчас время продемонстрировать ваше умение руководить страной, господин Президент. И, как говорят на Западе: если вы оказались в яме, то в первую очередь нужно перестать копать, то есть нужно прекратить делать то, что еще больше осложняет ситуацию. Еще не поздно, но времени у вас почти не осталось», - подчеркивают авторы письма.