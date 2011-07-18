Адвокаты Тимошенко ссылаются на физиологию, и просят 2 месяца на чтение

Экс-премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и ее защита требуют от суда предоставить им два месяца для ознакомления с материалами уголовного дела относительно газовых соглашений 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, с соответствующим заявлением в суд обратился адвокат Александр ПЛАХОТНЮК.

«Учитывая физические и физиологичные возможности и мою занятость в то же время в других процессах, прошу предоставить два месяца для ознакомления с материалами дела и подготовку участия в судебном заседании», - сказал А.ПЛАХОТНЮК.

Адвокат Ю.ТИМОШЕНКО напомнил, что он только сегодня получил допуск к судебному процессу, и суд согласно Уголовно-процессуальному кодексу Украины обязан предоставить время для ознакомления с материалами дела и подготовки участия в судебных заседаниях.

А.ПЛАХОТНЮК также заметил, что государственному обвинению на зачитывание 73 страниц обвинительного заключения понадобилось почти четыре часа. По словам А.ПЛАХОТНЮКА, исходя из этого, срок в два месяца является вполне обоснованным. «Нам необходимо ознакомиться и подготовиться с этими материалами», - сказал он.

А.ПЛАХОТНЮК также заметил, что в случае отказа удовлетворить это ходатайство защита просит суд определить достаточный срок для ознакомления с материалами дела и определить количество страниц, с которыми можно знакомиться за один день.

Это ходатайства А.ПЛАХОТНЮКА поддержали подзащитная Ю.ТИМОШЕНКО и второй адвокат Николай СЕРЫЙ.

В то же время государственное обвинение считает, что для ознакомления с материалами уголовного дела достаточно 5 дней.

«Поскольку доказательная база занимает две тысячи страниц в трех томах, соответственно защитник, имеющий специализацию, это не простой человек, он может ознакомиться с материалами этого дела в более сжатый срок», - сказал прокурор.

Представитель государственного обвинения напомнил, что Европейский суд по правам человека, рассматривая жалобу «Гаважук против Украины», признал достаточным срок в 5 дней на ознакомление с материалами дела. «Но то дело касалось убийства - особо тяжкого преступления, - которое карается пожизненным заключениям, и то преступление, понятно, нельзя сравнить с преступлением, которое рассматривается сегодня», - сказал прокурор.