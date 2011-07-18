20 июля еженедельник «КОММЕНТАРИИ:» проведет круглый стол на тему: «Киевские острова: Диснейленд или дикий лес?».

Мероприятие начнется в 12.00 в конференц-зале холдинга «Эволюшен Медиа» (г. Киев, ул. Жилянская, 12-я, 2-й этаж).

Во время круглого стола будут обсуждаться вопросы:

1. Проекты развития Днепровских островов. Будущее Труханова острова и Гидропарка. Где лучше построить Диснейленд, а какой из островов лучше не застраивать вообще.

2. Проекты развития Днепровской набережной. Кто будет отбирать эти проекты, которой будет высотность зданий и их функциональное назначение? Как сохранить уникальность Днепровских склонов?

3. Как привлечь киевлян к выбору лучших проектов? Какой будет технология привлечения общественности к обсуждению проектов застройки Днепровской набережной – общественные слушания, местный референдум или просто профессиональная дискуссия?

Этим событием еженедельник «Комментарии», портал comments.ua и Фонд «Эффективное Управление» начинают серию круглых столов по обсуждению проекта Стратегии развития Киева до 2025 года.

В круглом столе примут участие: Вадим ДЕНИСЕНКО – главный редактор еженедельника «КОММЕНТАРИИ:»; Сергей ЦЕЛОВАЛЬНИК – главный архитектор Киева; Андрей МИРГОРОДСКИЙ – член совета директоров «Конфедерации строителей Украины», заслуженный архитектор Украины; Арсений ФИНБЕРГ – основатель он-лайн сообщества «Восхитительный Киев»; Владимир ЖМУЦКИЙ – ведущий эксперт Центра Разумкова; Андрей ЛОБАЧ – программный директор Фонда «Эффективное управление».

Телефоны для аккредитации: (050) 279-24-27; (067) 133-61-46.