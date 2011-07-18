Власенко грозится вынести спор с Киреевым на международный уровень

Народный депутат Украины, бывший защитник экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в суде Сергей ВЛАСЕНКО намерен обратиться в ряд инстанций с жалобой на решение судьи Печерского районного суда Киева Родиона КИРЕЕВА по поводу отстранения его от защиты Ю.ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ВЛАСЕНКО заявил сегодня журналистам.

По его словам, решение судьи является незаконным и безосновательным.

«Я буду обращаться во все соответствующие органы, начиная с прокуратуры, квалификационную комиссию судей, Высший совет юстиции, кроме того, я буду обращаться в международные органы, в состав которых входит Ассоциация судей Украины», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 июля, судья Р.КИРЕЕВ принял решение об отстранении С.ВЛАСЕНКО от защиты по делу, возбуждённому в отношении Ю.ТИМОШЕНКО.

Такое решение судья принял в связи с систематическим нарушением С.ВЛАСЕНКО установленного порядка ведения судебного заседания. Кроме того, в решении суда указывается, что С.ВЛАСЕНКО «постоянно злоупотребляет недостойными высказываниями в адрес суда».

Это решение суда обжалованию не подлежит.

Также судья Р.КИРЕЕВ считает целесообразным обратиться в Комитет Верховной Рады по вопросам регламента и депутатской этики по поводу системного нарушения С.ВЛАСЕНКО норм морали и нарушения установленного порядка в судебном разбирательстве дела и неуважения к суду.

В своем решении председательствующий на заседании также рекомендует Высшей квалификационной комиссии адвокатуры при Кабинете Министров Украины рассмотреть вопрос о лишении С.ВЛАСЕНКО лицензии на адвокатскую деятельность.

По словам Р.КИРЕЕВА, это решение суда может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева в течение 15 дней.