Суду над Тимошенко ни защита, ни подсудимая уже не нужны?

Сопредседатель Украинского Хельсинского союза Аркадий Бущенко удивлен, что судебный процесс в деле Юлии Тимошенко идет при отсутствии в зале суда подсудимой и ее адвокатов.

Судья имеет право удалять подсудимую из зала суда, но нынешнее решение Родиона Киреева выглядит контраверсионным, сказал в интервью Deutsche Welle сопредседатель Украинского Хельсинского союза по правам человека Аркадий Бущенко. «Создается впечатление, что этому судебному разбирательству ни защита, ни подсудимая не нужны, что все уже решено и подсудимая лишь мешает суду», - сказал Бущенко и прибавил, что процесс уже «превратился в бессмысленное действие».

Правозащитник отметил, что Юлия Тимошенко, как обвиняемая, является очень неудобной для нынешнего украинского правосудия. Бущенко объяснил это тем, что экс-премьер «пытается защищаться всеми способами, а теперешнее правосудие не может с этим справиться, поскольку оно не способно на активное, аргументированное и состязательное обвинение».

С начала заседания судья Родион Киреев сделал экс-премьеру несколько предупреждений и требовал, чтобы она «обращалась к суду стоя». Однако Тимошенко снова заявила, что вынуждена сидеть, поскольку в этой ситуации это для нее единственный способ выразить протест против нарушения ее права на защиту. «Подсудимая Тимошенко явно презирает суд», - заявил Киреев. Прокуроры, которые принимают участие в слушании дела, обвинили Тимошенко в попытке затянуть судебное разбирательство. На их предложение, судья постановил удалить Тимошенко из зала суда. Депутаты от БЮТ обратились в генпрокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против судьи Киреева. Еще перед началом слушаний бывший премьер сообщила журналистам о намерении привлечь к своей защите четырех адвокатов, двое из которых – граждане США. Но судья не дал ей подать на рассмотрение суда имена своих защитников. После этого Киреев объявил о закрытии подготовительного процесса, начале судебного следствия и предоставил слово прокурору Лилии Фроловой для зачитывания обвинительного заключения.

Представлять интересы подсудимой в качестве защитника пытался адвокат Александр Плахотнюк, но Киреев ему отказал и затребовал, чтоб тот покинул судебный зал. Позже судья запретил еще и фото- и видеотрансляцию судебного процесса, объяснив это тем, что в обвинительном заключении содержатся показания Тимошенко.