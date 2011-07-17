На месте ядерных ракет посадили подсолнухи и забыли

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН убежден, что мир не признал бы Украину как государство, если бы она не отказалась от ядерного оружия

Об этом он сказал сегодня в интервью телеканалу «Рада» отвечая на вопрос, правильно ли Украина сделала, отказавшись в свое время от ядерного статуса.

«Если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, то никто бы ее не признал», - заявил В.ЛИТВИН.

По его мнению, мир признал Украину независимым государством, потому что она обязалась избавиться от ядерного оружия.

По словам председателя ВР, кроме того, Украина не имела замкнутого цикла управления ядерным оружием, «у нас не было и нет и сегодня экономических и финансовых возможностей для того, чтобы обслуживать это оружие, и у нас не было и нет оснований для того, чтобы иметь такую огромную армию, в том числе огромные подразделения, которые обслуживали бы этот потенциал».

В то же время, В.ЛИТВИН считает неправильным, что Украина не получила от мирового сообщества других преференций, кроме признания независимости. «Я думаю, если судить с позиций сегодняшнего дня, то мы могли бы и должны были бы заставить мир нам за это щедро заплатить, тем более, что никто не считается с тем, что Украина продемонстрировала, если хотите, такую жертвенность», - сказал он.

По словам В.ЛИТВИНА, «после того как шахты, где стояли пусковые установки, залили бетоном и насадили подсолнухи для того, чтобы министры обороны, которые приехали на это торжество мира, увидели картину, радующую их глаз», все об этом потом забыли.

По его мнению, так же мировое сообщество не оценило закрытия Украиной Чернобыльской АЭС после катастрофы на 4-м энергоблоке. В.ЛИТВИН считает, что «здесь должен действовать известный принцип: «Сначала деньги, а затем стулья».