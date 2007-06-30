Шуфрич: почему Тимошенко не говорит всей правды об избиении людей в Киеве?

Министр по вопросам чрезвычайных ситуаций и защиты населения от последствий Чорнобыльской катастрофы Украины Нестор ШУФРИЧ обвиняет представителя «Нашей Украины» Андрея КОБРИНСКОГО в причастности к организации в ночь с 26 на 27 июня избиения людей на улице Березняковской в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр сказал сегодня, отвечая на вопросы журналистов.

«Ситуация, имевшая место в Киеве в ночь с 26 на 27 июня, с причастностью к ней акционера и владельца фирмы «Кроун» господина КОБРИНСКОГО, одного из активистов партии «Наша Украина» в городе Киеве, который был депутатом IV созыва, когда в 2003 году и был выделен пресловутый земельный участок на Березняках. А.КОБРИНСКИЙ не мог не знать действиях, имевших место в отношении жителей улицы Березняковской: люди подверглись грубому, бесчеловечному нападению со стороны так называемых «охранников». Я никогда не поверю, что активист «Нашей Украины» не знал о том, какими методами действуют его молодчики ради защиты его так называемых земельных прав», - сказал Н.ШУФРИЧ.

«Мне не понятно, почему лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО обвинив практически всех в том, что, к сожалению, произошло с жителями города Киева, не указала при этом фамилию реального владельца фирмы «Кроун». Не знать она этого не могла, хотя бы потому, что во фракцию БЮТ входит целый ряд генералов милиции, прокуратуры и СБУ, не говоря уже о Александре ТУРЧИНОВЕ», - заявил Н.ШУФРИЧ.

«Я считаю, что те, кто причастны к избиению киевлян, должны быть сурово наказаны, особенно те, кто это организовал и давал команды. Они не должны уйти от ответственности, подставив только непосредственных исполнителей явно преступных приказов. Я абсолютно уверен, что такие случаи недопустимы в принципе. Власть должна реагировать на них жестко», - добавил министр МЧС.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 27 на 28 июня на ул. Березняковской в Киеве неизвестные избили людей, боровшихся против застройки сквера. В результате этого инцидента 13 человек были госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами.

Киевская милиция 28 июня возбудила уголовное дело по этому факту по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.