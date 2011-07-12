Томенко возмущен: в судах к иностранцам уважения больше, чем к оппозиции

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО заявляет о двойных стандартах в украинском правосудии в отношении граждан других стран и оппозиции в стране.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы политика.

«Власть подтвердила, что у украинского правосудия к гражданам других стран уважения больше чем к оппозиции», - сказал Н.ТОМЕНКО, комментируя полученный им ответ Генеральной прокуратуры на свое обращение относительно отсутствия соответствующей реакции правоохранительных органов на длительное ознакомление обвиняемыми Робертом ФЛЕТЧЕРОМ и Сандеем АДЕЛАДЖИ с материалами своих уголовных дел.

Н.ТОМЕНКО в обращении к Генпрокуратуре подчеркнул недопустимость использования двойных стандартов при правоприменении положений Уголовно-процессуального кодекса Украины. В своем обращении он напомнил, что 8 апреля с.г. парламент принял Закон «О внесении изменений в статью 218 Уголовно-процессуального кодекса Украины относительно ознакомления обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела». Он содержит положение о том, что: «в случае затягивания ознакомления с материалами дела обвиняемым или его защитником следователь по согласованию с прокурором или прокурор вносит в суд по месту осуществления следствия представление, которое судья рассматривает и своим постановлением может определить срок, на протяжении которого обвиняемый и его защитник должны ознакомиться с материалами дела и заявить ходатайство. По окончании этого срока обвиняемый и его защитник считаются ознакомленными с материалами дела». Вице-спикер подчеркнул, что эти изменения вступили в силу 20 апреля 2011 г. и были применены для ограничения срока ознакомления с материалами уголовных дел представителей украинской оппозиции – бывшего премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО.

В то же время Н.ТОМЕНКО обратил внимание на то, что до сих пор нет информации относительно применения соответствующих законодательных новаций для недопущения затягивания других общественно резонансных уголовных дел, например, С.АДЕЛАДЖИ и Р.ФЛЕТЧЕРА. Он отметил, что согласно информации, предоставленной в интервью газете «Комсомольская правда в Украине» (от 15 марта 2011 г.) тогдашним заместителем министра внутренних дел Украины, нынешним начальником Главного следственного управления МВД Украины Василием ФАРИННИКОМ, гражданин Нигерии С.АДЕЛАДЖА, который является фигурантом уголовного дела по «Кингз Кэпитал» с суммой ущерба свыше 50 млн. грн, знакомится с материалами дела начиная с октября 2010 г. Еще более длительное время – более года – знакомится с материалами своего дела организатор «Клуба миллионеров» гражданин США Р.ФЛЕТЧЕР, которому инкриминируется завладение мошенническим путем средствами украинских граждан на сумму более 63 млн. грн.

Вместо этого, в ответ Генеральная прокуратура сообщила, что в затягивании с ознакомлением с материалами своих дел упомянутыми лицами нарушений уголовно-процессуального законодательства Украины не установлено, отмечает Н.ТОМЕНКО. В частности, в ответе сказано, что уголовное дело в отношении Р.ФЛЕТЧЕРА состоит из 223 томов, и по состоянию на 1 июля ему осталось ознакомиться с 57 томами дела. Относительно дела С.АДЕЛАДЖИ, то, кроме него, материалы уголовного дела из 132 томов предъявлены для ознакомления 618 потерпевшим и еще пяти обвиняемым, из которых два человека содержатся под стражей, им осталось ознакомиться с 30-90 томами. По окончании ознакомления обвиняемых с материалами уголовных дел они с обвинительным заключением будут направлены прокурору для решения вопроса относительно наличия оснований для их направления в суд.

По словам Н.ТОМЕНКО, такой ответ Генеральной прокуратуры, к сожалению, подтверждает наличие двойных стандартов, а новейшие положения украинского законодательства «очень оперативно применяются против представителей украинской оппозиции и не используются для ускорения рассмотрения других, более общественно резонансных дел, фигуранты которых иностранцы, мошенническим путем завладевшие десятками миллионов гривень наших граждан».