Сегодня в Печерском суде - дело Иващенко

12 июля Печерский районный суд Киева (ул. Гайцана, 4) в 11.30 продолжит рассмотрение уголовного дела бывшего вр.и.о министра обороны Украины Валерия ИВАЩЕНКО.

Об этом сообщил УНИАН адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 года было возбуждено уголовное дело против В.ИВАЩЕНКО. Для него была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

1 ноября 2010 года Генпрокуратура завершила расследование уголовного дела.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражный руководитель государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судомеханический завод» Р. обвиняются в служебных злоупотреблениях и содействии в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.

В своем открытом письме В.ИВАЩЕНКО выразил возмущение тем, как "на протяжении всего периода следствия (и досудебного, и уже судебного) навязчиво формируется образ-стереотип, что я совершил служебное преступление... Я это категорически отрицаю".