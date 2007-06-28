Кириленко и Луценко подписались под созданием мегаблока

Лидеры «Нашей Украины» и «Народной самообороны» Вячеслав КИРИЛЕНКО и Юрий ЛУЦЕНКО подписали сегодня декларацию о создании единого избирательного блока.

Как передает корреспондент УНИАН, в документе, подписанном Ю.ЛУЦЕНКО и В.КИРИЛЕНКО возле здания Секретариата Президента в присутствии прессы, отмечается, что через объединение демократических сил «Наша Украина» и «Народная самооборона» закладывается фундамент единства в демократическом лагере.

Эти политические силы берут на себя обязательство обеспечить образование единой демократической политической партии – выразителя и поборника национальных приоритетов развития и европейских социально-экономических и политических ценностей в Украине.

«Наша Украина» и «Народная самооборона» призывают все демократические силы присоединиться к их блоку. «Мы обращаемся ко всем демократическим силам, которые готовы объединиться вместе с нами в единую партию еще до выборов, присоединиться к этой декларации и своими подписями засвидетельствовать преданность демократическим идеалам», - отмечается в декларации.