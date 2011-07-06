«Беркут» во главе с замминистра вытолкал нардепа из зала суда

В судебный зал Печерского районного суда в Киеве, где слушается дело экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, около 15.00 ворвались бойцы спецподразделения «Беркут» во главе с заместителем министра внутренних дел Украины Виктором РАТУШНЯКОМ.

Как передает корреспондент УНИАН, работники «Беркута» стали силой выталкивать журналистов из судебного зала, сбивая технику.

В то же время народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» предупреждают офицеров «не совершать противоправных действий, не толкать ребят на преступление, поскольку именно им придется за это отвечать».

Ворвавшись в зал суда, бойцы «Беркута» вытолкали из него народного депутата Украины Евгения СУСЛОВА.

После несколькоминутного столкновения с депутатами бойцы «Беркута» покинули судебный зал.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 июля, около 14.30 председатель в судебном заседании Печерского районного суда, который рассматривает уголовное дело по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году, судья Родион КИРЕЕВ объявил получасовой технический перерыв с требованием, чтобы народный депутат Е.СУСЛОВ, который нарушал порядок в зале, добровольно покинул помещение суда без применения к нему принудительных мер со стороны работников милиции. «Я разрешаю временно работникам милиции не исполнять решение суда, поскольку депутаты пытаются сорвать судебное заседание», - отметил Р.КИРЕЕВ.

При этом он обратился ко всем народным депутатам фракции «БЮТ-Батькивщина», которые присутствуют на данное время в судебном зале (около 20 человек): «Суд обращается к вам не злоупотреблять своими правами как народных депутатов, не использовать предоставленные вам народом Украины полномочия и дискредитировать суд. Суд объявляет технический перерыв на полчаса, во время которого виновное лицо должно добровольно выйти из зала».

Раньше Р.КИРЕЕВ уже требовал за нарушение порядку удалить из зала народного депутата Михаила КОСИВА. Депутат отказался выходить. После чего парламентарию стало плохо и его забрала «скорая».

Позже в зале суда возник конфликт между народными депутатами от оппозиции и работниками судебной милиции «Грифон», которые по требованию судьи за нарушение порядка в заседании пытались принудительно удалить из зала народного депутата Е.СУСЛОВА.