Пенсионную реформу «исправляли» тысячу раз

К законопроекту о пенсионной реформе после принятия его в первом чтении внесено около тысячи поправок.

Об этом сообщил вице-премьер Сергей Тигипко в воскресенье в эфире канала ICTV.

По его словам, в четверг был последний день внесения поправок, и сейчас их отрабатывает комитет.

Отвечая на вопрос относительно VIP-пенсий, вице-премьер выразил убеждение, что пенсии, которые будут назначаться, будут ограничены максимально 10 прожиточными минимумами.

Вместе с тем, норму об ограничении уже назначенных пенсий, по его мнению, депутаты не поддержат. Соответствующая поправка, по словам Тигипко, уже внесена в законопроект.

"Есть конкретные выводы Конституционного суда, что мы не имеем права отменять эту норму", - сказал он.

Тигипко также выразил надежду, что на следующей неделе законопроект о пенсионной реформе будет проголосован в целом.

Украинская правда