Янукович и Азаров поздравили Кличко-младшего

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил Владимира КЛИЧКО с победой в поединке с британским боксером Дэвидом ХЕЕМ.

Как сообщает пресс-служба Президента, в поздравлении говорится: «Миллионы зрителей и болельщиков из разных стран мира были свидетелями нерядового события - Вы стали чемпионом престижной международной организации профессионального бокса Всемирной боксерской ассоциации (WВА). Желаю Вам счастья и дальнейших успехов».

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ также поздравил В.КЛИЧКО с победой над Д.ХЕЕМ.

В поздравлении, текст которого размещен на Правительственном портале, говорится: «Поздравляю Вас с выдающейся и такой долгожданной победой. В этом определяющем бою Вы продемонстрировали наивысшее мастерство, выдержку и несокрушимую силу духа».

«Отныне все четыре высших титула в мире бокса находятся в Украине, в семье КЛИЧКО. Это фантастическое достижение, это прекрасная демонстрация миру непобедимого украинского характера. Желаю Вам счастья и дальнейших побед», заметил Н.АЗАРОВ.