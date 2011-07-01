Тимошенко поздравила главу МВФ с избранием

Лидер партии "Батькивщина" Юлия ТИМОШЕНКО поздравила нового директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин ЛАГАРД с избранием на эту должность.

Об этом сообщается на сайте Ю.ТИМОШЕНКО.

"Искренние поздравления Кристин ЛАГАРД с назначением главой МВФ. У меня остались теплые воспоминания от нашей встречи в Париже в 2009 году", - написала Ю.ТИМОШЕНКО на своей странице в Twitter.

Как сообщалось, министр финансов Франции К.ЛАГАРД была избрана на должность директора-распорядителя Международного валютного фонда правлением МВФ. К.ЛАГАРД вступает в должность 5 июля 2011 года и будет занимать ее пять лет.