У Попова создали группу, которая будет решать судьбу Десятинной

При Киевской городской государственной администрации будет создана специальная рабочая группа для подготовки программы и идеологии комплексного развития территории Детинца, на которой расположены остатки Десятинной церкви.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА со ссылкой на Главное управление градостроительства и архитектуры.

Решение о создании рабочей группы было принято по результатам проведенных рабочих совещаний специалистов уже после определения победителей блиц-конкурса на лучшую градостроительную концепцию ревалоризации Десятинной церкви.

В сообщении отмечается, что проблему сохранения аутентичных остатков церкви и создания музея необходимо решать крайне деликатно, поскольку даже археологические исследования должны быть достаточно осторожными. Исследования ведутся на протяжении 5 лет, сегодня необходимо восстановить стеклянное перекрытие, чтобы защитить фундаменты от погодных влияний. Кроме того, не целесообразно начинать археологические раскопки без комплексного проекта музеефикации с указанием этапов реализации. Археологические исследования – это часть комплексного проекта.

Также отмечается, что с градостроительной точки зрения восстановить церковь в тех масштабах, которые были, невозможно, ввиду того, что кардинально изменилась градостроительная ситуация. Если церковь разместить на существующих фундаментах, необходимо будет полностью блокировать улицу Владимирскую. Когда в контексте музеефикации затрагивается вопрос восстановления храма, имеется в виду реконструкция образа церкви, а не ее физического состояния, подчеркнули в КГГА. Кроме того, при решении вопросов музеефикации и ревалоризации необходимо вести речь о всей территории Детинца.

Учитывая изложенное, будет создана указанная рабочая группа, а также проработаны пути решения вопроса создания Дирекции комплекса памятников Старокиевской (Княжей) горы с аутентичными остатками фундаментов Десятинной церкви для обеспечения проведения оперативных мероприятий по музеефикации и последующей ее эксплуатации и сохранения.

Специалистами также принято решение об определении первоочередных мер, которые необходимо осуществить на данной территории, и этапности работ, которые будут осуществляться за счет средств госбюджета, выделенных на археологические исследования, проектирование и музеефикацию (на 2011 год в рамках программы социально-экономического развития города выделено 20 млн. грн.: на проведение археологических исследований – 4 млн., проектирование – 3 млн. и музеефикацию – 13 млн. грн.).

Решено также рассмотреть предложения, представленные авторскими коллективами, относительно специфики проведения работ по археологическим исследованиям и музеефикации; подготовить предложения по плану и объемам проведения археологических исследований. Кроме того, принято решение рассмотреть вопрос получения консультационной помощи и международных грантов на проектирование и проведение соответствующих работ на территории Старокиевской горы с целью ее качественного исследования и сохранения.

В КГГА напоминают, что первую премию (15 тыс. грн.) по результатам проведенного блиц-конкурса получили два творческих коллектива - под руководством Андрея МИРГОРОДСКОГО и Ольги КРУГЛЯК, и эти работы хотят объединить в один проект вместе с еще одним, который получил поощрительный приз (5 тыс. грн.).

Как сообщал УНИАН, председатель комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александр БРИГИНЕЦ ранее сообщил, что одна из концепций-победительниц, которую представил архитектор А.МИРГОРОДСКИЙ, предусматривает музеефикацию остатков исторического фундамента, возведение стеклянного накрытия над ним с сооружением часовни у входа со стороны Пейзажной аллеи и восстановление ротонды за музеем.

Другая концепция-победительница, предложенная архитектором О.КРУГЛЯК, по словам депутата горсовета предусматривает мощную застройку на месте Десятинной церкви, а именно: возведение тяжелого храма-“панцирника” образца Х века на фундаментах Десятинной церкви.

По мнению А.БРИГИНЦА, эти проекты нельзя никоим образом совместить, потому что они «не совмещаются».