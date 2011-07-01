«Вперед» обучит людей их гражданским правам и способам защиты

Сегодня, 1 июля, в Киевском Доме учителя состоялась Третье заседание Народной коллегии Всеукраинской гражданской акции «Вперед». Активисты подвели итоги первого этапа акции и приняли планы на ближайшее будущее.

Как сообщили УНИАН в оргкомитете акции, в заседании приняли участие около 400 участников, представляющих почти 300 общественных организаций и профсоюзов. Решение о проведении Третьей Народной коллегии «Вперед» было принято 19 мая, во время проведения Весеннего марша протеста, организованного акцией. Напомним, тогда под стенами Верховной Рады Украины протестовали около 5 000 человек из всех регионов.

Участники заседания отметили, что акция «Вперед» прошла первый этап становления, состоялась как общественная сила. Однако, несмотря на то, что отдельные требования под давлением общества все-таки учитываются, власть не готова менять подходы к реформам. Продолжают продвигаться антисоциальные эксперименты – такие как пенсионная реформа, изменения в трудовом и жилищном законодательстве, репрессивный законопроекты о детенизации зарплат. Кроме того, вступление в силу долгожданных изменений в налоговое законодательство откладывается еще на полгода – до 1 января 2012 года.

По мнению председателя Народной коллегии, народного депутата Украины Наталии КОРОЛЕВСКОЙ, заставить власть реагировать - недостаточно. Необходимо заставить власть действовать. «Мой ответ состоит из трех задач, которые мы должны перед собой поставить: самоорганизация, самозащита и агитация, информирование граждан об их правах и свободах», - сообщила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По итогам заседания участники Народной коллегии приняли резолюцию, в которой постановили приступить к реализации второго этапа бессрочной Всеукраинской гражданской акции «Вперед», начать разработку второго пакета законодательных инициатив «Народная реформа» - «Борьба с коррупцией и детенизация экономики», выработать общую позицию акции по земельной реформе, изменениям в Трудовом и Жилищном кодексам.

Также «Вперед» планирует провести кампанию по обучению максимального количества людей дела их гражданским правам и способам защиты. Для этого уже создана и действует сеть постов «Народной варты», Комитетов самозащиты для распространения позитивного опыта борьбы с беспределом контролирующих органов.

В ближайших планах – пикетирование Верховной Рады и местных государственных администраций в день голосования во втором чтении законопроекта о пенсионной реформе. С 8 по 14 сентября активисты «Вперед» планируют провести «Народную варту» с приглашением правительственных чиновников и представителей парламентского большинства для отчета о своей деятельности. Также на 22 сентября запланировано проведение расширенной Народной коллегии акции «Вперед» в виде митинга протеста «Осеннее наступление».

«Наша главная цель - создать альтернативу развития страны, кадровую альтернативу, альтернативу новых идей и правильных решений. За эти два летних месяца нам необходимо подготовиться, научиться отстаивать свою правоту, добиваться нужных и важных для общества, а не власти, целей», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она считает, что, реализовав цели по самоорганизации, самозащите и информированию общества, после активного лета, для власти наступит горячая осень. «Нет в мире таких крепостей, которые не мог бы взять народ. Мы только в начале пути и главное нам с него не сойти», - подчеркнула председатель Народной коллегии акции «Вперед».