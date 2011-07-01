Наша Украина назначила встречу потенциальным политическим партнерам

«Наша Украина» направила оппозиционным партиям приглашения на рабочую встречу политических партнеров для координации действий в контексте подготовки к парламентским выборам 2012 года, которая должна состояться 12 июля в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии.

Приглашение направлено руководителям 17 партий, однако встреча открыта для других политических сил, которые готовы участвовать в совместной работе, отмечается в сообщении.

«Наша Украина» предлагает сделать рабочее совещание публичным, чтобы дать обществу четкий сигнал о способности демократических сил действовать согласованно по защите свободного волеизъявления граждан.

Для обсуждения предложено вынести такие ключевые вопросы, как:

- взаимодействие оппозиционных сил в подготовке и принятии демократического законопроекта о выборах народных депутатов Украины;

- координация действий в контексте формирования избирательных комиссий, работы национальных наблюдателей, а также сотрудничестве с международными организациями, которые будут осуществлять наблюдение за избирательным процессом;

- возможно согласование принципов участия представителей оппозиционных сил в баллотировании на мажоритарных округах.

«Этот перечень тем не является исчерпывающим. Он внесен исключительно в качестве основы для обсуждения, никоим образом не ограничивая инициативы Вашей политической силы», - говорится в документе.

«Уверены, что вместе разделяем понимание важности такого обсуждения и скорейшей выработки таких подходов, которые бы позволили защитить свободное волеизъявление людей и способствовали победе демократических сил на будущий выборах», - говорится в приглашении.

Встречу предлагается провести 12 июля в 11.00 в помещении информационного агентства «Укринформ» (ул. Б. Хмельницкого, 8/16).