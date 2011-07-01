Если Луценко признают виновным, его квартиру и три машины продадут?

Имущество экс-министра внутренних дел Юрия Луценко было арестовано еще на стадии досудебного следствия.

Об этом сообщил адвокат Луценко Алексей Баганец в эфире 5 канала.

"Насколько мне известно, по словам самого Луценко и из уголовного дела, которое мы изучаем, эта информация устарела - на имущество Луценко накладывались аресты органами досудебного следствия еще в октябре или ноябре 2010 года. Почему именно эта информация была обнародована сегодня, мне не известно. Она не была тайной", - заявил он.

Адвокат подтвердил, что имущество экс-министра - квартира и три автомобиля - могут быть проданы, в случае признания министра виновным: "Конечно. Тут орган досудебного следствия поступил законно".

"Для обеспечения приговора орган досудебного следствия имел право налагать арест на имущество", - добавил Баганец.

Как известно, в четверг замгенпрокурора Михаил Гаврилюк сообщил, что на часть имущества Луценко наложен арест.

Представитель прокуратуры напомнил, что согласно иску, который предъявило МВД Луценко, ущерб, нанесенный им государству, оценивается в сумме 978 тысяч гривен.

Украинская правда