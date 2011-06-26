Ющенко рассказал, чего не хватает Украине

Лидер партии «Наша Украина», экс-президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет соборность надежной предпосылкой развития страны.

Об этом он заявил во время пребывания на Храмном празднике в селе Рукомыш Бучацкого района Тернопольской области, где принял участие в Праздничном богослужении в Скальном монашеском храме и в освящении воды в часовне Зарваницкой Божьей Матери, а также обратился с поздравительным словом к участникам праздника.

«Вполне закономерным является то, что на этой земле, в этом храме господствуют понимание и единение, невзирая на то, что люди ходят в разные церкви и имеют разные взгляды на жизнь и политику», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Больше всего отвечает этому месту и этой ситуации слово «соборность». Вот эта соборность и является надежной предпосылкой развития страны. Именно единства вокруг ключевых ценностей – языка, культуры, истории, веры – сегодня так недостает Украине», - убежден экс-президент.

«Потому что только у соборной нации силы народа не тают на взаимном противостоянии, не распыляются на взаимную борьбу – а направлены на творение, на будущее наших детей», - отметил лидер партии.

Он пожелал всем добра, единства и понимания. «И пусть Бог, приближенность к которому здесь чувствуешь особо остро, благословит и бережет Украину», - прибавил В.ЮЩЕНКО.