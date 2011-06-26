Тимошенко не нашла в Генпрокуратуре следователя

Экс-премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО не удалось вчера подписать протокол об окончании ознакомления с материалами уголовного дела по использованию "киотских денег" в связи с отсутствием на рабочем месте следователя Генпрокуратуры Александра НЕЧВОГЛОДА.

Об этом УНИАН сообщил ее защитник Сергей ВЛАСЕНКО.

"Вчера истекал срок ознакомления Юлии Владимировны с материалами этого дела. Когда мы, примерно после 18 часов, приехали в помещение Главного следственного управления Генеральной прокуратуры, охранники на входе крайне удивились и сказали, что следователя они не видели с утра на месте. Мы, естественно, с ними пообщались, но прошли к кабинету следователя и убедились, что там никого на месте не было, и вынуждены были уехать", - сказал С.ВЛАСЕНКО.

В то же время он отметил, что накануне Ю.ТИМОШЕНКО и ее адвокаты договорились со следователем о встрече. При этом защитник напомнил, что во время допросов Ю.ТИМОШЕНКО, которые длились порой по 8-10 часов, в Генпрокуратуре неоднократно поясняли: "у следователя рабочий день ненормированный и он работает 24 часа в сутки".

Вместе с тем С.ВЛАСЕНКО отметил, что ни он, ни другой адвокат Ю.ТИМОШЕНКО, Сергей САС, еще не приступали к ознакомлению с материалами "киотского дела", поскольку еще не получили от Генпрокуратуры соответствующих допусков. Кроме того, добавил, он адвокатов, в отличие от экс-премьера, никто в сроках ознакомления не ограничивал. "Поэтому если следователь внезапно просто решит передать дело в суд, то это будет беспрецедентный случай", - подчеркнул С.ВЛАСЕНКО, добавив, что вчера его подзащитная готова была также вручить следователю ряд ходатайств, которые возникли у нее в ходе ознакомления с материалами дела.

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура Украины обвиняет Ю.ТИМОШЕНКО в нецелевом использовании 180 млн. и 200 млн. евро, которые Украина получила по Киотскому протоколу, и в нанесении государству другого вреда.

Для Ю.ТИМОШЕНКО конечный срок ознакомления с материалами этого дела суд определил 25 июня.

Вчера, 25 июня, Ю.ТИМОШЕНКО, не дождавшись решения Печерского суда Киева, который закончил предварительное рассмотрение уголовного дела против нее относительно газовых соглашений, покинула зал суда и уехала в Генпрокуратуру для подписания протокола о завершении ознакомления с материалами «киотского дела».