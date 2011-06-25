Судья не против привлечь следователя Тимошенко к ответственности

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство обратиться в Генеральную прокуратуру для принятия решения о возможности привлечения к уголовной ответственности следователя Генеральной прокуратуры Александра НЕЧВОГЛОДА, который возбуждал и вел досудебное расследование уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО по обвинению экс-премьер-министра в незаконном подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня объявил председательствующий в судебном процессе судья Родион КИРЕЕВ.

Также суд разрешил привлечь к делу Ю.ТИМОШЕНКО в качестве адвоката Михаила ТИТАРЕНКО.

Судья также объявил, что данное уголовное дело «подлежит судебному разбирательству в Печерском суде при единоличном участии судьи Р.КИРЕЕВА».

Как сообщал УНИАН, защитник Ю.ТИМОШЕНКО заявлял и ходатайство об отмене подписки о невыезде Ю.ТИМОШЕНКО. Также Сергей ВЛАСЕНКО просил суд разрешить Ю.ТИМОШЕНКО посетить Львов, Луганскую и Волынскую области, а также Вильнюс.

Среди других и ходатайство об объединении дел Ю.ТИМОШЕНКО, председателя НАК "Нафтогаз Украины" Игоря ДИДЕНКО и экс-главы Государственной таможенной службы Украины Анатолия МАКАРЕНКО.