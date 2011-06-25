Суд отпустил Тимошенко пообедать

Судья Печерского суда Киева Родион КИРЕЕВ объявил перерыв в заседании на 25 минут после обращения защитника экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО Сергея ВЛАСЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, защитник попросил 30-минутный перерыв для того, чтобы «отобедать и на другие физиологические потребности».

Сначала судья отказал, ссылаясь, что перерыв в работе суда уже объявлялся, но С.ВЛАСЕНКО заметил, что хотя этот перерыв и длился почти час, все находились в зале суда, поскольку официально он был объявлен лишь на 10 минут.

Как сообщал УНИАН, сегодня Печерский районный суд Киева продолжает предварительное рассмотрение уголовного дела об обвинении экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Российской Федерацией.