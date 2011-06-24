Киселев: Если Тейшейре не нравится климат в Киеве, пусть едет в Португалию

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Василий Киселев советует председателю Представительства Европейской Комиссии в Украине Жозе Мануэлю Пинту ТЕЙШЕЙРЕ «ехать в Португалию», если «не нравится климат в Киеве».

Так В.КИСЕЛЕВ отреагировал на заявление представителя Еврокомиссии о том, что судебное заседание по делу экс-премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО проходит в «нечеловеческих» условиях.

В переданном УНИАН комментарии В.КИСЕЛЕВ заявил: «Если Послу ТЕЙШЕЙРЕ не нравится климат в Киеве, пусть едет в Португалию. Если ему жарко в суде, пусть смотрит трансляцию из зала заседаний на «5 канале». А влазить с политическими комментариями в суд – не дело дипломата. Он не имеет права занимать одну из сторон в уголовном процессе».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 июня посол Еврокомиссии Ж.ТЕЙШЕЙРА прибыл в Печерский райсуд Киева для участия в судебном заседании по предварительному рассмотрению уголовного дела по обвинению Ю.ТИМОШЕНКО в незаконном подписании в 2009 году газовых контрактов с Россией.

Во время перерыва в судебном заседании он сказал журналистам: «Я не могу давать политическую оценку этому делу, но условия, в которых проходит суд, нечеловеческие». По словам Ж.ТЕЙШЕЙРЫ, подтверждением тому и его внешний вид (посол вышел из здания суда весь вспотевший – УНИАН).