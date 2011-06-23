В ПР поняли, что у тимошенковцев - «больное воображение»

В Партии регионов опровергают заявления “Батьківщини” о привлечении к завтрашним акциям против Юлии ТИМОШЕНКО студентов.

Об этом заявил народный депутат от Партии регионов, член парламентской фракции Партии регионов, первый проректор Национального авиационного университета Максим ЛУЦКИЙ, комментируя заявление пресс-службы БЮТ о якобы привлечении студентов НАУ к митингу в обмен на хорошие отметки.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, по словам М.ЛУЦКОГО политическая активность студентов еще не гарантирует успешную сдачу сессии.

«Университет уважает своих студентов и привлекает их исключительно к учебному процессу. И только политикам-маргиналам, обладающим больным воображением, могло прийти в голову, будто бы руководство университета выводит студентов на улицу за деньги или в обмен на обещание успешной сдачи сессии», - отметил он. М.ЛУЦКИЙ выразил уверенность, что это бютовцы завтра организуют массовку возле суда в поддержку своего лидера и привезут за деньги людей из различных регионов, чтобы показать, что якобы большому числу граждан Украины небезразлична судьба экс-премьера.

«К слову, ко мне поступила информация от студентов, что БЮТ в пятницу собирает напротив здания красного корпуса университета имени Шевченко для участия в митинге всех желающих. Рассчитаться обещают сотнями, причем даже не за само участие в митинге, а только за явку к месту сбора и свою подпись в «ведомости», – сказал народный депутат.

По словам М.ЛУЦКОГО, что касается фантазии соратников Ю.ТИМОШЕНКО, то она разыгралась настолько буйно, что он не удивится, если завтра они пообещают бывшим вкладчикам Сбербанка СССР, объявившим голодовку в поддержку экс-премьера, вернуть все их сбережения до последней копейки.

Как сообщал УНИАН, сегодня партия “Батьківщина” выступила с заявлением, что студентам столичных вузов обещают успешную сдачу сессии, если они примут участие в митинге под Печерским судом столицы, направленном против лидера партии “Батьківщина” Юлии ТИМОШЕНКО и в поддержку действий власти.

По данным пресс-службы, звонки с такой информацией поступают в офис партии «Батьківщина». В частности, подобным образом активно собирают участников будущей провокации в Национальном авиационном университете. Раньше из нескольких источников партии сообщили, что на псевдомитинг студентов сгоняют, предлагая не только хорошие оценки, но и 200-300 грн., говорится в сообщении.

Завтра в Печерском райсуде будет рассматриваться уголовное дело против Ю.ТИМОШЕНКО относительно газовых соглашений.