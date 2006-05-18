Катеринчук обещает договориться с Тимошенко за неделю

«Наша Украина» в течение недели планирует завершить подготовку своего варианта коалиционного соглашения и представить его Президенту.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве Николай КАТЕРИНЧУК.

«Я думаю, недели хватит», - сказал он.

Н.КАТЕРИНЧУК отметил, что вариант соглашения будет представлен Президенту по просьбе самого Виктора ЮЩЕНКО, поскольку для него, по словам Н.КАТЕРИНЧУКА, очень важно, чтобы коалиция защищала конституционные права избирателей.

На сегодняшний день проект коалиционного соглашения готов приблизительно на 80%.

Н.КАТЕРИНЧУК подчеркнул, что при подготовке своего варианта коалиционного соглашения «Наша Украина» пытается учитывать позиции БЮТ и СПУ. Так, он отметил, что сейчас на некоторое время приостановлена работа над экономическим блоком соглашения из-за некоторых разногласий в основном с Соцпартией.

В частности, по его словам, социалисты настаивают на необходимости сохранения моратория на свободную торговлю землей до 2009 года. В то время как представители «Нашей Украины» считают необходимым как можно скорее начать свободную торговлю землей.

Как сообщал УНИАН, 17 мая на брифинге в Секретариате Президента пресс-секретарь главы государства Ирина ГЕРАЩЕНКО сообщила, что Президент Украины проведет следующую встречу с участниками будущей коалиции только после того, как они представят единый проект политического соглашения о создании коалиции.

Отметив, что на протяжении последних двух дней Президент проводил встречи с представителями «Нашей Украины» и БЮТ, И.ГЕРАЩЕНКО сообщила, что по результатам этих встреч была достигнута договоренность, что «следующая встреча Президента в формате «тройки» состоится только при условии согласования уже единого документа политического соглашения о коалиции”. “Это требование Президента», - сказала И.ГЕРАЩЕНКО.