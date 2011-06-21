Сенатор США разочарован, что за Тимошенко приходится просить дважды

Сенатор США Джон МАККЕЙН и президент Европейской народной партии Вильфред МАРТЕНС призвали Генеральную прокуратуру Украины упразднить подписку о невыезде, взятую с лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом идет речь в переданном агентству УНИАН заявлении Дж.МАККЕЙНА и В.МАРТЕНСА.

Подписка о невыезде была взята Генеральной прокуратурой Украины 31 января. Данная подписка помешает Ю.ТИМОШЕНКО принять участие в заседании фракции ЕНП в Парламентской Ассамблее Совета Европы, которое состоится 22 июня в Страсбурге, а также в саммите ЕНП глав государств и членов правительств, который состоится 23 июня в Брюсселе. Ю.ТИМОШЕНКО возглавляет партию «Батьківщина», которая является членом-наблюдателем ЕНП.

“Мы вновь повторяем наш предыдущий призыв к украинской власти: разрешить Юлии ТИМОШЕНКО посетить заседание ЕНП в Страсбурге и Брюсселе 22 и 23 июня. Мы разочарованы тем, что нам приходится вторично делать публичное заявление на этот счет. Поэтому мы призываем украинскую власть снять все ограничения относительно посещения Юлией ТИМОШЕНКО международных событий, не говоря уже о том, что продление этой подписки о невыезде может рассматриваться как выборочное преследование членов оппозиции в Украине”.

Дж.МАККЕЙН и В.МАРТЕНС делали аналогичное заявление 7 марта.