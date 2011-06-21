Регионал признал, что на судью Вовка жаловались и до Луценко

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правосудия Валерий БОНДЫК (фракция Партии регионов) подтверждает, что в комитет поступали жалобы на судью Печерского суда Сергея ВОВКА.

Он сообщил “24 телеканалу новостей”, что "комитет не имеет поводов и оснований осуществлять дисциплинарное производство в отношении судьи”. “Жалобы в комитете были, но согласно Конституции, статье 19, каждый орган должен действовать в пределах своей компетенции. В пределах своих полномочий мы эти жалобы переслали в высшую квалификационную комиссию судей, которая по закону ведет дисциплинарные дела в отношении судей", - сказал В.БОНДЫК.

Как известно, 9 июня бывший министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявил, что судья Печерского райсуда Киева С.ВОВК имеет непосредственную личную заинтересованность в рассмотрении и вынесении приговора по его делу. По словам экс-министра, во времена, когда он возглавлял МВД, относительно С.ВОВКА были собраны материалы и возбуждено уголовное дело «за подделку и использование поддельного решения суда, похищение гражданского дела и мошенническое завладение земельным участком».

Как отметил Ю.ЛУЦЕНКО, в последующем материалы этого дела были переданы в Генеральную прокуратуру. Ю.ЛУЦЕНКО отметил, что ему не известная дальнейшая судьба этого дела. Однако, добавил он, если учитывать, что судья продолжает выполнять свои обязанности, то можно допустить, что делу ход никто не дал. В связи с этим экс-министр допускает, что Генпрокуратура таким образом «может держать судью на крючке».