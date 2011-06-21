Янукович рассказал о сопротивлении его борьбе с коррупцией

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что некоторые украинские политики пытаются избежать ответственности за коррупционные действия, прикрываясь политическими преследованиями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, выступая на сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что в Украине начата антикоррупционная кампания, в частности, принято необходимое законодательство, которое поможет эффективно бороться с коррупцией.

«Политика на искоренение этого позорного явления является моей непреклонной позицией», - сказал Президент, добавив, что борьба с коррупцией наталкивается на сопротивление людей, которые привыкли обогащаться за счет государства. «Именно коррупция сегодня является основной угрозой для Украины», - сказал он.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, у него есть политическая воля побороть коррупцию, несмотря на должности или политическую принадлежность коррупционеров.

«Эти процессы набирают обороты, возбуждены сотни уголовных дел против представителей действующей и прежней власти. В то же время, прикрываясь статусом оппозиции, бывшие высокопоставленные должностные лица пытаются избежать ответственности за коррупционные поступки, что не имеет ничего общего с политической деятельностью», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, предложив всем оценивать ситуацию в Украине, исходя из объективных факторов, а не из политических заявлений.

«Мы готовы вести активный диалог и предоставлять объективную информацию о ситуации в нашем государстве, однако окончательный ответ на все вопросы должен дать суд», - сказал Президент.