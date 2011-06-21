Янукович выразил соболезнования Медведеву

Президент Украины Виктор Янукович выразил соболезнования Президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву в связи с катастрофой пассажирского самолета. Об этом сообщает официальный сайт главы государства.

"В Украине с глубокой грустью восприняли весть о катастрофе российского пассажирского самолета Ту-134, которая произошла поздним вечером 20 июня этого года вблизи аэропорта города Петрозаводск. От имени народа Украины и от меня лично прошу Вас, уважаемый Дмитрий Анатолиевич, передать искренние соболезнования родным и близким погибших, а также пожелание скорейшего выздоровления всем пострадавшим", – говорится в соболезновании Главы Украинского государства.

Напомним, двое граждан Украины погибли во время авиакатастрофы ТУ-134. В списке погибших МЧС России - Христина Онищенко и Ваграм Симовян.

Самолет Ту-134 авиакомпании "РусЭйр", что осуществлял чартерный рейс Москва – Петрозаводск, разбился на подлете к столице Карелии, в результате чего погибли 44 человека.