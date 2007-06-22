Кириленко предложил Морозу отозвать свою подпись под ”договором трех”

Если председатель Верховной Рады Александр Мороз имеет какие-то "претензии", он должен отозвать свою подпись под общим заявлением Президента Украины Виктора Ющенко, премьер-министра Виктора Януковича и спикера ВР. Об этом сегодня во время пресс-конференции в Черновцах сообщил лидер "Нашей Украины" Вячеслав Кириленко. "Заявлять можно все, что угодно. Если есть претензии, нужно отзывать свою подпись (под общим заявлением), а не продолжать в прямом эфире агитировать за СПУ", - сказал В.Кириленко. Агитацией в прямом эфире он назвал заседание народных депутатов во главе с А.Морозом. По мнению лидера "Нашей Украины", это является бесплатной пропагандой за счет средств государственного бюджета. "Я думаю, что эти заявления сути вопроса не изменят", - подчеркнул он.

Он напомнил, что 27 мая Президент, премьер и спикер подписали общее заявление, в котором определили дату проведения внеочередных парламентских выборов. В.Кириленко отметил, что никто на сегодня своей подписи из заявления не отзывал, а Партия Регионов начала подготовку к избирательной кампании, которая является дополнительным свидетельством того, что отмеченный документ выполняется. "Потому нет сомнений, что 30 сентября внеочередные выборы состоятся", - сказал В.Кириленко.

Напомним, вчера А.Мороз заявил, что к осени в парламенте будет 300 голосов. Таким образом после этого Совместное заявление Президента, премьер-министра и председателя ВР "не будет иметь никакого значения", а Указ Президент о проведении досрочных парламентских выборов 30 сентября с.г. утратит свою силу.

РБК