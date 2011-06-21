Азаров заявил, что Украина не намерена отдавать России «долги Тимошенко»
Ответ Сердюкову
Украина не намерена отдавать России долги корпорации «Единые энергетические системы Украины».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ на брифинге после ознакомления с подготовкой к началу работы нового хирургического корпуса Национального института рака.
Н.АЗАРОВ переадресовал вопрос журналистов о том, будет ли Украина отдавать долг России, медикам, которые наблюдали за брифингом. «Будем долги ТИМОШЕНКО отдавать России?», - спросил Н.АЗАРОВ у медиков. И получил отрицательный ответ. «Вот, люди за меня ответили», - отметил премьер-министр.
Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в СМИ появилось письмо министра обороны России Анатолия СЕРДЮКОВА к премьеру Н.АЗАРОВУ от 10 июня 2011 года, в котором Министерство обороны России просит погасить долг корпорации "Единые энергетические системы Украины" в сумме 405,5 млн. дол.
"Министерство обороны Российской Федерации обращается к вам для решения вопросов, связанных с ненадлежащим выполнением корпорацией "Единые энергетические системы Украины", взятых на себя обязательств перед Министерством обороны РФ по выполнению генерального соглашения... о порядке поставок продукции производственно-технического назначения для потребностей Министерства обороны РФ", - отмечается в письме, передает «Украинская правда».
"В результате ненадлежащего выполнения соглашений общая сумма непогашенной задолженности корпорации ЕЭСУ перед Министерством обороны РФ составляет 405,5 миллионов долларов", - заявили в российском ведомстве.
"Прошу вас рассмотреть вопрос о погашении существующей задолженности в сумме 405,5 миллионов долларов", - уточняет А.СЕРДЮКОВ.
Юлия ТИМОШЕНКО в 1995-1997 годах возглавляла корпорацию ЕЭСУ.
В ответ на это в БЮТ заявили, что власть привлекает Россию для усиления политических репрессий против бывшего премьер-министра, лидера «Батькивщины» Ю.ТИМОШЕНКО.
Как отметил депутат из «БЮТ-Батькивщины» Сергей ПАШИНСКИЙ, комментируя информацию о существовании письма министра обороны России А.СЕРДЮКОВА на имя премьера Н.АЗАРОВА с требованием погасить долг ЕЭСУ перед Минобороны РФ, «если это письмо не фальшивка, то, очевидно, во-первых, что оно написано по просьбе украинской стороны, а, во-вторых, оно содержит бессмысленные и необоснованные претензии 15-летней давности к Украине, поскольку государство не несет ответственности за долги коммерческих структур».
«А относительно ЕЭСУ, то она, стоит напомнить, по указанию КУЧМЫ была в 1997 году полностью разрушена тогдашним руководителем налоговой АЗАРОВЫМ. Может, именно поэтому к нему и обращаются?», - сказал С.ПАШИНСКИЙ.